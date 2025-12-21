Un nuovo dispositivo salvavita per il territorio | donato un compressore toracico al 118 di Modena
Una donazione esemplare, che risponde alla necessità di migliorare ciò che concerne la salute pubblica e la sicurezza della comunità. L’associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia, insieme alle Maestre Sfogline, ha formalizzato giovedì, dopo il consueto brindisi del Tortellino, la donazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
