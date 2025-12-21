Un nuovo dispositivo salvavita per il territorio | donato un compressore toracico al 118 di Modena

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donazione esemplare, che risponde alla necessità di migliorare ciò che concerne la salute pubblica e la sicurezza della comunità. L’associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia, insieme alle Maestre Sfogline, ha formalizzato giovedì, dopo il consueto brindisi del Tortellino, la donazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Un nuovo dispositivo salvavita per il territorio: donato un compressore toracico al 118 di Modena

Leggi anche: Droni salvavita "Per un territorio fragile"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un nuovo dispositivo salvavita per il territorio: donato un compressore toracico al 118 di Modena; Andria, città ad impatto positivo e inclusione sociale. Veicolo attrezzato donato all’; Città cardioprotetta. Defibrillatore alla Coop in ricordo di Davide; Un nuovo defibrillatore donato a Pra' dopo il furto dello scorso anno.

Ecco il soccorritore automatico. Lucas nuovo dispositivo salvavita. Il robot che fa il massaggio cardiaco - E’ un specie di robot fatto ad arco che, posizionato sul torace del paziente, esegue il massaggio cardiaco. lanazione.it

Valanghe, dalla Norvegia un nuovo dispositivo salvavita - Due terzi delle vittime di una valanga muoiono per asfissia entro 35 minuti. rainews.it

Inaugurato un nuovo defibrillatore - È il totale dei defibrillatori che l’amministrazione comunale ha installato nelle varie frazioni del territorio ampliando così un servizio potenzialmente fondamentale. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.