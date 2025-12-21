Nel corso della discussione sul bilancio previsionale 2027 della Regione, è stato approvato un finanziamento di un milione di euro destinato al completamento e all’estensione delle ciclabili Crema-Madignano e Crema-Lodi. Questa risorsa rappresenta un passo importante per migliorare le infrastrutture ciclabili nella zona, favorendo mobilità sostenibile e sicurezza. Un milione a due ciclabili. Nel bilancio 2027 le risorse per terminarle e allungarle.

Un milione per le piste ciclopedonali Crema-Madignano e Crema-Lodi. Lo ha ottenuto il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni durante la discussione e il confronto sul bilancio previsionale della Regione. "Si tratta di due importanti piste ciclopedonali per il nostro territorio – sottolinea Piloni – entrambe inserite nel progetto sovracomunale dei collegamenti ciclopedonali dell’area omogenea cremasca". "Per quanto riguarda la Crema-Madignano, di competenza della Provincia di Cremona e in accordo con il presidente Roberto Mariani, si tratta di risorse che consentono di completarla – spiega il consigliere dem – Un impegno che Mariani si era già preso con i sindaci dei due Comuni coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un milione a due ciclabili. Nel bilancio 2027 le risorse per terminarle e allungarle

Leggi anche: Le risorse destinate alla sanità nel bilancio della Regione per il 2026

Leggi anche: Serantoni (Verdi/Europa Verde): "A Lugo tre interventi per le ciclabili da 1 milione di euro"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un milione a due ciclabili. Nel bilancio 2027 le risorse per terminarle e allungarle; Bilancio metropolitano, 84 milioni di euro per scuole e strade; Un milione di euro per le piste ciclopedonali tra Crema e Madignano e tra Crema e Lodi; Crema-Bagnolo e Crema-Madignano: per le ciclabili 1 mln da Regione.

Crema, piste ciclabili: arrivano due finanziamenti dalla Regione Lombardia - Dalla Regione Lombardia due finanziamenti per realizzare piste ciclabili nel cremasco, risorse che sono uscite nella fase di assestamento del bilancio regionale. ilgiorno.it

Salboro, nuova pista ciclabile: approvato il progetto da un milione - La giunta comunale ha approvato ieri, su proposta del vicesindaco Andrea Micalizzi, il progetto di fattibilità tecnico- ilgazzettino.it

Il consigliere regionale Barbieri (FdI) e un milione per riqualificare il lungomare: «Sforzo congiunto di Regione e Comune» - MAROTTA Con l’importante finanziamento della Regione e fondi di bilancio comunale si completerà la riqualificazione del lungomare Sud ... msn.com

Ciclabili. Consigliere regionale Piloni: "Un milione di euro per Madignano-Crema e Crema-Bagnolo" - facebook.com facebook