“C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c’è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima”. E ci sono alcuni libri più grandiosi di altri, che forgiano una comunità, il cui spirito si addentra nei secoli plasmandoli, la cui forza risiede in opere e visioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Un gigante della letteratura e il suo libro che ci insegna a tuffarsi nella vita: "I miserabili" di Hugo

Leggi anche: A Scandicci torna "Il libro della vita": ciclo di incontri dedicati alla letteratura “raccontata”

Leggi anche: L’eredità di Gandhi nella Giornata Internazionale della Nonviolenza: cosa ci insegna il Mahatma oggi (in tempi di guerra)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Charlotte Casiraghi e il suo primo libro «La crepa» in uscita a gennaio: quello che sappiamo sul suo debutto come scrittrice - Laureata in filosofia ed ex redattrice in una casa editrice, la figlia maggiore della principessa di Hannover dirige ... corriere.it

Morto Ngugi wa Thiong'o, il gigante della letteratura africana - Ngugi wa Thiong'o, famoso autore keniota noto per il suo impegno contro il colonialismo e i regimi autoritari nati dopo l’indipendenza, è scomparso all’età di 87 anni. ilgiornale.it

"La mia letteratura fra Moresco e i capibara" - Su Umberto Eco, Antonio Moresco, Maurizio Salabelle, Italo Calvino; ma anche Su editing e scrittura, Emanuele Severino, Pinocchio... ilgiornale.it

#avventodidorothyealice #AidanChambers 19 dicembre 2025 Nel 2025 ci ha lasciati un gigante della letteratura giovanile, Aidan Chambers, scrittore di cui dovreste leggere tutto, sia i romanzi sia i saggi. Immortale In foto un romanzo potente e due saggi - facebook.com facebook