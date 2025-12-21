Un dono per capello | iniziativa di solidarietà per la Fondazione santobono Pausillipon

Torna il tradizionale appuntamento con la beneficenza da parte di Di Benedetto Parrucchieri, che anche quest’anno ha realizzato una iniziativa a favore della Fondazione Santobono Pausilipon con l’obiettivo di sostenere le attività quotidiane e l’impegno di ricerca a favore dei piccoli pazienti oncologici in cura presso l’omonima Azienda ospedaliera. “A Natale un dono per capello” è il titolo della giornata di solidarietà svoltasi nei giorni scorsi attraverso la quale il gruppo Di Benedetto Parrucchieri ha donato parte dell’incasso dell’attività alla Fondazione diretta da Flavia Matrisciano e nata nel 2010 con l’obiettivo di supportare l’AORN Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità di vita e di cura per i piccoli pazienti e i loro familiari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

