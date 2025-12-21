Un dono per 350 bambini in Tanzania
Un progetto che mira a migliorare le condizioni di vita di 350 bambini in Tanzania, offrendo loro l’opportunità di frequentare una scuola completa e accogliente. L’iniziativa si propone di creare un ambiente favorevole all’apprendimento, contribuendo allo sviluppo delle comunità locali. Attraverso questo intervento, si desidera rendere possibile un futuro migliore per questi giovani. Un dono per 350 bambini in Tanzania.
Trecentocinquanta bambini in attesa di veder coronato il loro sogno: una scuola in Tanzania, con banchi, sedie e tutto l’occorrente per il benessere e l’istruzione. Secondo le aspettative sarà pronta a fine luglio. Remo Lunedei, volontario di Cesena, come vi state muovendo per realizzare il sogno di queste 350 anime? "Collaboro attivamente con le suore del Preziosissimo Sangue di Frosinone e di San’Egidio e con l’associazione Orizzonti di Cesena, e nel 2023 abbiamo iniziato a portare avanti questo progetto nato nel 2017 e poi fermatosi". Di cosa si tratta? "In Tanzania c’è tanta povertà e la nostra missione vuole ultimare una casa villaggio tra le città di Dar es Salaam e Morogoro in Tanzania per accogliere le suore e 350 bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
