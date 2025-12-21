Un dolore improvviso alla gamba Alessia muore a 35 anni in pronto soccorso

Choc a Treia per la morte di Alessia Coppari, venuta a mancare a soli 35 anni. Una perdita che ha travolto la comunità, ma che si è trasformata in un ultimo, potentissimo gesto: nella propria carta d’identità la giovane aveva espresso la volontà di donare. E così, all’ ospedale di Macerata, il dolore è diventato speranza per altri. Dopo l’accertamento di morte cerebrale, sono stati prelevati fegato e cornee, destinati a pazienti in lista d’attesa. L’intervento è stato effettuato dal Nitp (Circuito Nord Italia transplant) insieme all’équipe dell’ospedale del capoluogo, coordinata dalla responsabile Valeria Zompanti, con una macchina organizzativa complessa e delicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

