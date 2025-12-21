Un ascensore per migliorare la vita a un bambino | nuova impresa di ' Insieme per sognare'

La beneficenza non si ferma e dopo 10 anni di attività è sempre come la prima volta: 'Insieme per sognare' ha portato a termine, fra le varie iniziative, una nuova impresa. Il progetto questa volta si è chiamato 'Portiamo in casa Gianluca' e ha permesso di raccogliere 35mila euro in 6 mesi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Quel selfie in ascensore: chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

Leggi anche: Paolini fa sognare gli italiani: bravissima Jasmine, che impresa!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ascensore-killer, muore un bimbo - Un bambino di 5 anni è morto nel pomeriggio a Castelvetrano (TP), schiacciato tra il muro e il vano dell'ascensore di casa. tgcom24.mediaset.it

Si blocca l'ascensore della metro, bimbo precipita e muore. Improta: "Procedura di soccorso sbagliata" - Un bambino di quattro anni è morto alla stazione Furio Camillo della linea A della metropolitana. affaritaliani.it

Il punto del presidente, Arturo Pardi: "L’obiettivo principale è migliorare l’accesso alla giustizia. Ma l’algoritmo non potrà interpretare la varietà di situazioni che si creano davanti a difensori e giudici". - facebook.com facebook