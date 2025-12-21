Un ultimo brindisi, le luci che si abbassano e le note rock che risuonano per l’ultima volta. Sabato 20 dicembre il Black Rose di Acquafredda ha salutato definitivamente il suo pubblico, chiudendo una lunga storia fatta di musica dal vivo, birre condivise e legami che nel tempo sono diventati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Un altro storico locale ha chiuso i battenti: "Siete stati la nostra famiglia"

Leggi anche: Un altro storico locale bresciano si prepara a chiudere i battenti per sempre

Leggi anche: Il ritorno del Tea Room. Lo storico locale ha riaperto i battenti: "Un luogo diverso"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Comune pubblica un avviso per nove locali in centro storico: i requisiti per la richiesta; Uno ha un cutter di 17 centimetri, l’altro non ha lasciato il territorio nazionale: i controlli del venerdì; Rifrullo, settimo furto in sei mesi: Lavoriamo con la paura addosso; San Donà, storico caffè in vendita: per salvarlo si cercano 5.900 acquirenti.

Chiude la storica Ferramenta Marianna di Albizzate - Dopo oltre quarant’anni di attività, un altro pezzo di storia del commercio locale si appresta a abbassare definitivamente la serranda ... varesenews.it

Atomic attack against America (1952) That night at the bar when WWIII played on TV screens

Dopo 37 anni di attività ha chiuso l’altro ieri lo storico negozio EN.GI, punto di riferimento per gli articoli per la casa in via Marchesella a #Giugliano. La chiusura ha sorpreso molti residenti, abituati da decenni a entrare da EN.GI per piccoli e grandi acquisti quo - facebook.com facebook

Ad ascoltare Antonio in prima fila anche un altro storico "militante" #FI @gasparripdl. x.com