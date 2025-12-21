Un altro orso marsicano morto investito ferito il conducente dell' auto | l' incidente sulla superstrada Sora-AvezzanoFOTO

Nella serata di sabato 20 dicembre, intorno alle ore 22, un altro orso marsicano è stato investito sulla strada statale Sora-Avezzano, nei pressi dell’uscita Le Rosce, causando la morte dell’animale e ferendo il conducente dell’auto. L’incidente evidenzia ancora una volta le criticità legate alla presenza di questa specie nella zona. Un altro orso marsicano è morto, dopo essere stato travolto. È importante approfondire le cause e le misure di prevenzione.

Un altro orso marsicano è morto, dopo essere stato travolto. E' accaduto nella serata di sabato 20 dicembre, intorno alle ore 22, sulla strada statale Sora-Avezzano, all’altezza del km 27, nei pressi dell’uscita Le Rosce. A darne notizia è il Parco nazionale d'Abruzzo. L'animale ucciso era un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Un altro orso marsicano morto investito, ferito il conducente dell'auto: l'incidente sulla superstrada Sora-Avezzano[FOTO]

Leggi anche: Paura sulla superstrada Ferentino - Sora, incidente tra un'auto e un cinghiale

Leggi anche: Bari, 25enne morto investito da un'auto mentre soccorreva un altro automobilista sulla statale 16, ferito un amico della vittima - VIDEO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un altro orso marsicano morto investito, ferito il conducente dell'auto: l'incidente sulla superstrada Sora-Avezzano[FOTO]; Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio; Giovane orso marsicano investito e ucciso sulla statale Sora-Avezzano: aveva tra 4 e 6 anni; Orso marsicano morto investito sulla Sora-Avezzano.

Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio - Un episodio che riaccende il tema della convivenza tra fauna e strade, tra i pericoli principali per questa ... fanpage.it