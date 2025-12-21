Ieri mattina a Bertinoro è stato inaugurato l’Albero della Sicurezza, situato presso il monumento ai caduti sul lavoro in viale Carducci. L’iniziativa intende ricordare l’importanza della prevenzione e della tutela dei lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza sul lavoro. Un albero dedicato alla sicurezza sul lavoro

Ieri mattina a Bertinoro è stato inaugurato l’ Albero della Sicurezza, presso il monumento ai caduti sul lavoro in viale Carducci (nella foto). Realizzata dal maestro Francesco Sbolzani, l’opera era promossa dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, insieme ad Anmil (l’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) e alla Fondazione Sosteniamoli Subito: l’Albero della Sicurezza, realizzato con colorati caschi di protezione in uso nei cantieri, vuole essere un segno visibile che richiami l’urgenza di contrastare la strage delle morti sul lavoro e promuovere una vera cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

