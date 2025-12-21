Umtiti si racconta | Ho sofferto la solitudine L’Inter è davanti a tutti per lo scudetto

Inter News 24 Umtiti analizza il campionato e parla del suo percorso umano e indica l’Inter come favorita: elogi anche per Fabregas e sulla Juventus di Spalletti. Samuel Umtiti, ex difensore francese oggi opinionista e aspirante allenatore, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando temi personali e sportivi. Dalla carriera segnata dagli infortuni al rapporto tra mente e rendimento, fino a un’analisi lucida della Serie A, il campionato che segue da viciandolo per DAZN in Francia. Umtiti parte dal presente e da una fase di vita più equilibrata: «Mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. 🔗 Leggi su Internews24.com

IL COMMENTO - Umtiti: "A Barcellona ho sofferto di solitudine, ora studio da allenatore, mi piace Baroni” - La carriera di Samuel Umtiti è terminata nella sua Francia, a Lille, dove ha giocato dal 2023 a settembre 2025. napolimagazine.com