Umtiti si racconta | Ho sofferto la solitudine L’Inter è davanti a tutti per lo scudetto
Inter News 24 Umtiti analizza il campionato e parla del suo percorso umano e indica l’Inter come favorita: elogi anche per Fabregas e sulla Juventus di Spalletti. Samuel Umtiti, ex difensore francese oggi opinionista e aspirante allenatore, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando temi personali e sportivi. Dalla carriera segnata dagli infortuni al rapporto tra mente e rendimento, fino a un’analisi lucida della Serie A, il campionato che segue da viciandolo per DAZN in Francia. Umtiti parte dal presente e da una fase di vita più equilibrata: «Mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Umtiti non ha dubbi: «Inter davanti a tutti per lo scudetto! Sono curioso di vedere quella squadra»
Leggi anche: Umtiti: «Ho sofferto di depressione, a livello medico molte cose nella mia carriera sono state valutate male»
IL COMMENTO - Umtiti: "A Barcellona ho sofferto di solitudine, ora studio da allenatore, mi piace Baroni” - La carriera di Samuel Umtiti è terminata nella sua Francia, a Lille, dove ha giocato dal 2023 a settembre 2025. napolimagazine.com
Umtiti: “A Lecce un amore sincero che volevo. Ho vinto il Mondiale, ma la salvezza di Monza…” - Nell’intervista curata da Francesco Calvi, il francse si racconta esprimendo il suo legame con il giallorosso con parole ... calciolecce.it
Umtiti: "Sono stato male di testa, Lecce la mia medicina. La salvezza è stata più bella del Mondiale" - Se non stai bene psicologicamente, il tuo corpo non performa al massimo e le prestazioni ne ... msn.com
#Umtiti si racconta Le dichiarazioni x.com
Samuel Umtiti rompe il silenzio e racconta la sua battaglia contro la depressione : anni di dolori, pressioni e silenzi che lo hanno logorato dentro. Un campione del mondo che ricorda a tutti che anche i più forti possono crollare, e che chiedere aiuto non è - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.