Umtiti non ha dubbi | Inter davanti a tutti per lo scudetto! Sono curioso di vedere quella squadra

Inter News 24 L’ex difensore del Lecce, Samuel Umtiti, si è espresso così sull’Inter e sulla lotta al vertice della classifica in Serie A. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Barcellona e campione del mondo Samuel Umtiti ha fatto le carte al campionato. Il centrale francese vede l’ Inter in pole position, sottolineando come i nerazzurri possiedano i giocatori migliori e un’identità tattica superiore alle avversarie. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter Pur mantenendo alta l’attenzione su Roma, Milan e Napoli, Umtiti si è detto particolarmente intrigato dal potenziale della nuova Juventus guidata dall’esperto ct Luciano Spalletti, atteso alla prova dell’impronta di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

