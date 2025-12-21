Ultimo quarto imperioso | la Valtur Brindisi rimonta dal -17 e batte Pistoia
BRINDISI - La Valtur Brindisi recupera da un massimo svantaggio di 17 punti e vince una gara di importanza fondamentale contro Pistoia (76-68), in una gara valevole per la 18esima giornata del campionato di A2. A differenza di quanto accaduto nelle due sconfitte rimediate contro Bergamo e Rieti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
