Uliveto devastato a Molfetta tagliati 200 alberi | Attacco all' imprenditoria agricola

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un nuovo gravissimo attacco all’imprenditoria agricola con altri 200 ulivi barbaramente tagliati con una motosega, completando l’opera dopo averne segati 487, dello stesso oliveto giovane trapiantato appena 4 anni fa a Molfetta, ormai falcidiato”. Lo denuncia Coldiretti Puglia che chiede un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Uliveto devastato a Molfetta, tagliati 200 alberi:"Attacco all'imprenditoria agricola"

