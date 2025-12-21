Uliveto devastato a Molfetta tagliati 200 alberi | Attacco all' imprenditoria agricola
“Un nuovo gravissimo attacco all’imprenditoria agricola con altri 200 ulivi barbaramente tagliati con una motosega, completando l’opera dopo averne segati 487, dello stesso oliveto giovane trapiantato appena 4 anni fa a Molfetta, ormai falcidiato”. Lo denuncia Coldiretti Puglia che chiede un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
