Udinese, Runjaic e Nani parlano in conferenza dopo il duro ko contro la Fiorentina: ecco le loro dichiarazioni Dopo la sconfitta di Firenze, in conferenza stampa si sono presentati mister Kosta Runjaic e il group technical director Gian Luca Nani. Le loro parole: Runjaic: “Abbiamo fatto bene i primi cinque minuti, si vedeva che la Fiorentina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic e Nani in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Leggi anche: Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese: le sue dichiarazioni

Leggi anche: Conferenza stampa Runjaic post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Runjaic: “Troppi alti e bassi? Abbiamo un punto in più dell’anno scorso”; Udinese, l'orgoglio di Runjaic: Bisogna essere contenti di vincere contro squadre del livello di...; Runjaic: Vittoria di energia, meritata; Tuttosport: Runjaic ammette «Il nostro livello è da alti e bassi».

Udinese, Runjaic e Nani in conferenza dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le dichiarazioni - Udinese, Runjaic e Nani parlano in conferenza dopo il duro ko contro la Fiorentina: ecco le loro dichiarazioni Dopo la sconfitta di Firenze, in conferenza stampa si sono presentati mister Kosta Runjai ... calcionews24.com