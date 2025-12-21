Ucrina | Londra ' colloquio Starmer-Trump sulla guerra'

Londra, 21 dic. (Adnkronos) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha parlato questo pomeriggio con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha riferito un portavoce di Downing Street, il quale ha sottolineato che i due hanno discusso della guerra in Ucraina e della nomina di un ambasciatore britannico negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

