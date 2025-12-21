Il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato che la pace è preferibile alla guerra, ma non può essere raggiunta a qualsiasi costo, considerando i sacrifici già sostenuti. In questo contesto, si propone una soluzione trilaterale che coinvolga Kiev e Mosca, con l'obiettivo di trovare un percorso condiviso verso una stabilità duratura.

(Adnkronos) – "La pace è meglio della guerra, ma non a qualsiasi costo, perché abbiamo già pagato un prezzo alto". Volodymyr Zelensky e l'Ucraina non sono disposti a firmare un accordo ad ogni costo per porre fine alla guerra con la Russia. Il presidente ucraino, mentre a Miami vanno in scena nuovi colloqui tra Stati Uniti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Piano Usa: patto di non aggressione Mosca-Kiev-Europa, nessun soldato Nato stanziato in Ucraina | Zelensky chiede una "pace dignitosa"

Leggi anche: Gli Usa: «Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev». Zelensky: «Colloqui non facili ma produttivi. Serve una pace giusta»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, Zelensky alza la voce: Pace non ad ogni costo. La nuova proposta di Trump; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Ucraina, gli Usa al lavoro per un incontro a tre a Miami; Zelensky: No alla pace ad ogni costo, servono garanzie; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”.

Ucraina, Zelensky: "Pace ma non ad ogni costo". Usa propongono trilaterale con Kiev e Mosca - " La pace è meglio della guerra, ma non a qualsiasi costo, perché abbiamo già pagato un prezzo alto ". adnkronos.com

Zelensky “Putin vuole decidere tutto da solo, serve una pace stabile” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Putin ha iniziato questa guerra e la sta prolungando per sottrarre i popoli alle decisioni sul destino dei ... iltempo.it