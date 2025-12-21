Ucraina | Umerov ' nuovo incontro con la parte americana a Miami'

Kiev, 21 dic. (AdnkronosAfp) - Il capo negoziatore di Kiev, Rustem Umerov, ha annunciato che gli inviati ucraini incontreranno nuovamente la parte americana a Miami, dove si trovano da venerdì per discutere una possibile risoluzione del conflitto in Ucraina. "Terzo giorno di lavoro. Oggi, insieme al capo di Stato Maggiore delle forze armate Andriï Gnatov, avremo un altro incontro con la parte americana", ha dichiarato Umerov su Telegram, mentre gli inviati americani incontreranno per la seconda volta anche l'inviato russo Kirill Dmitriev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

