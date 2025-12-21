Ucraina | Salvini ' Kiev non potrà vincere sul campo è arrivato il momento di fermarsi'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Questa è una guerra che nessuno potrà vincere sul campo. Qualcuno può seriamente credere che l'Ucraina potrà vincere sul campo vista la sproporzione di forze e riconquistare il tempo perduto? No. Prima verrà fermato questo conflitto e sarà meglio per tutti". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro. "Noi abbiamo sempre difeso chi è stato aggredito, ma è arrivato il momento di fermarsi", ha detto ancora il leader della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

