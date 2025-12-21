Ucraina Salvini | il prossimo non sarà un semplice decreto sulle armi

Roma, 21 dic. (askanews) – “Arriverà anche in consiglio dei ministri nei prossimi giorni un decreto sull’Ucraina e su richiesta della lega non sarà un semplice decreto sulle armi, ma si parlerà di difesa del popolo ucraino, di logistica, quindi non più solo di offesa e di attacco”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso della registrazione di Zona Bianca, in onda stasera su Rete4. “Spero – ha aggiunto – che tutti ascoltino le parole del santo padre e spero che nessuno in Europa abbia interesse a che la guerra vada avanti, perché lo sai meglio di me la guerra accade per motivi spesso economici”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

