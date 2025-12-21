Ucraina | Salvini ' grazie alla Lega decreto non semplicemente su armi'
Roma, 21 dic (Adnkronos) - - "Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e attacco". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Scontro sulla Manovra. Lega frena su decreto armi all’Ucraina
Leggi anche: Ucraina, Lega: “Su decreto armi ci attendiamo cambiamenti, governo non rischia”
Meloni conferma gli aiuti all'Ucraina: il confronto con Salvini sul testo del decreto; Il tradimento dell’Ucraina; Armi a Kiev, Meloni piega Salvini. La Lega verso il sostegno al decreto; Decreto per l’Ucraina, Romeo (Lega): “Noi strumentalizzati, lo scenario adesso è cambiato”.
Ucraina: Salvini, 'grazie alla Lega decreto non semplicemente su armi' - "Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e ... lanuovasardegna.it
Decreto per l’Ucraina, Romeo (Lega): “Noi strumentalizzati, lo scenario adesso è cambiato” - Il capogruppo del Carroccio parla della clausola che il partito proporrà al governo prima del provvedimento di fine anno ... repubblica.it
Ucraina 2026, armi o pace? Governo Meloni ancora sotto pressione: Tajani "media" con la Lega - La Lega ha deciso di mettersi di traverso sull'approvazione del decreto legge per il rinnovo delle forniture per tutto il 2026, ... tag24.it
Ucraina, ipotesi debito congiunto: tensione Meloni-Merz. Salvini: “No agli espropri” x.com
4 di sera. . "Salvini oggi può festeggiare una piccola vittoria, dopo aver spinto Crosetto a cambiare idea su come l'Italia deve impegnarsi a difendere l'Ucraina" Claudio Martelli a #4disera News - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.