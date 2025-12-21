Ucraina-Russia gli annunci trionfali di Putin e le vere conquiste | l’analisi
Negli ultimi mesi si sono intensificati gli scambi di dichiarazioni tra Russia e Ucraina, con annunci di successi e progressi militari da entrambe le parti. Tuttavia, dietro le comunicazioni ufficiali si celano questioni più complesse e sfide ancora aperte. In questa analisi si tenterà di fare chiarezza sulle reali conquiste e sulle prospettive future del conflitto.
(Adnkronos) – "La Russia avanza lungo tutto il fronte, l'Ucraina si ritira". Firmato, Vladimir Putin. L'annuncio del presidente russo, però, nella migliore delle ipotesi è impreciso. Nella peggiore, è falso. Il quadro della guerra in Ucraina proposto dal leader del Cremlino, in particolare nella conferenza fiume del 19 dicembre, non corrisponde alla realtà. Il presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Ucraina, Russia avanza: i dati e l’analisi. Battaglia per Pokrovsk, il piano di Putin
Leggi anche: Ucraina-Russia, "Putin e Zelensky in crescente difficoltà sul campo e al governo": l'analisi di Tricarico
Ucraina, Putin 'dà i numeri': le conquiste della Russia, gli annunci e i dati reali; KilometroVerdeParma, piantato il 100.000° albero; Lazio, debutta all’Olimpico la nuova aquila: primo volo per Flaminia; Aumentano i furti in casa, +5,4% in un anno.
Ucraina-Russia, gli annunci trionfali di Putin e le vere conquiste: l’analisi - L’annuncio del presidente russo, però, nella migliore delle ipotesi è impreciso. sassarinotizie.com
Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Ci siamo ritirati da 5 insediamenti a Zaporizhzhia" - Le forze ucraine di difesa del sud annunciano di essersi ritirati dalle posizioni vicine a 5 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe, della ... tg24.sky.it
Ucraina, Russia: "Pronti a riprendere i negoziati a Istanbul" - Nel ricordare che a Istanbul si sono già tenuti tre round di colloqui diretti tra russi e ucraini, il direttore del ministero degli Esteri responsabile dei Paesi della Csi (Comunità degli stati ... adnkronos.com
La Russia continua i suoi attacchi notturni all'Ucraina, colpendo 15 località, mentre il bilancio delle vittime dell'attacco di venerdì alla città portuale ucraina di Odessa è salito ad almeno otto, con 27 feriti https://l.euronews.com/f4Vn - facebook.com facebook
#Ucraina Il presidente Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Usa, Ucraina e Russia a Miami. "A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia", ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.