Ucraina-Russia gli annunci trionfali di Putin e le vere conquiste | l’analisi

Negli ultimi mesi si sono intensificati gli scambi di dichiarazioni tra Russia e Ucraina, con annunci di successi e progressi militari da entrambe le parti. Tuttavia, dietro le comunicazioni ufficiali si celano questioni più complesse e sfide ancora aperte. In questa analisi si tenterà di fare chiarezza sulle reali conquiste e sulle prospettive future del conflitto.

Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Ci siamo ritirati da 5 insediamenti a Zaporizhzhia" - Le forze ucraine di difesa del sud annunciano di essersi ritirati dalle posizioni vicine a 5 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe, della ... tg24.sky.it

Ucraina, Russia: "Pronti a riprendere i negoziati a Istanbul" - Nel ricordare che a Istanbul si sono già tenuti tre round di colloqui diretti tra russi e ucraini, il direttore del ministero degli Esteri responsabile dei Paesi della Csi (Comunità degli stati ... adnkronos.com

La Russia continua i suoi attacchi notturni all'Ucraina, colpendo 15 località, mentre il bilancio delle vittime dell'attacco di venerdì alla città portuale ucraina di Odessa è salito ad almeno otto, con 27 feriti https://l.euronews.com/f4Vn - facebook.com facebook

#Ucraina Il presidente Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Usa, Ucraina e Russia a Miami. "A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia", ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potre x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.