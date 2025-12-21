Bucarest, 21 dic. (Adnkronos) - A partire da gennaio 2026, la Romania ospiterà un secondo grande centro per il coordinamento e il transito di equipaggiamenti militari verso l'Ucraina, che opererà in collaborazione con il centro già istituito a Rzeszow (Polonia). Lo rende noto DefenseRomania, aggiungendo che la conferma arriva da Mike Keller, vice comandante del Comando di assistenza e addestramento alla sicurezza della Nato (Nsatu) in Ucraina. La creazione di questo nuovo punto logistico mira non solo a garantire un flusso di riserva, ma anche a rafforzare la stabilità logistica dell'intero fianco orientale, si legge nel post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Romania aprirà secondo più grande polo logistico per aiutare Kiev

Leggi anche: Ucraina, Crosetto: “Assurdo non continuare ad aiutare Kiev”

Leggi anche: Ucraina, Tajani: “No agli asset russi per aiutare Kiev”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ucraina, drone russo sconfina in Romania. Von der Leyen: Minaccia grave a sicurezza - Sabato sera un drone russo ha violato lo spazio aereo della Romania, poco dopo il rientro dell’allarme per i velivoli sconfinati in Polonia. tg24.sky.it

Ucraina, vasto attacco russo con 48 missili. Allerta in Polonia e Romania, decollano i caccia. A Ternopil 20 i morti. Cremlino: regime di Kiev è tossico, disagio Ue - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato ad Ankara dove ha in programma un incontro con il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, mentre è previsto in Turchia anche un colloquio con l ... ilgazzettino.it

Ucraina, Rubio su incursione droni russi in Polonia: «Episodio pericoloso». Romania, violato nostro spazio aereo - A causa della minaccia di attacchi con droni in Ucraina sono stati dispiegati aerei polacchi e alleati per proteggere lo spazio aereo polacco e l’aeroporto della città di Lublino, nella Polonia ... ilsole24ore.com

Questa mattina la classe 2E TP, Scuola Primaria – plesso Battisti, si è collegata con scuole di Grecia, Turchia, Romania, Ucraina e Lituania nell’ambito del progetto eTwinning “My Childhood Bucket List”, per condividere un allegro momento insieme prima - facebook.com facebook