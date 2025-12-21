Ucraina | Mosca ' Kiev ed Europa non hanno migliorato le prospettive di pace'

Mosca, 21 dic. (Adnkronos) - La Russia ha rinnovato le sue critiche agli sforzi compiuti dall'Europa e dall'Ucraina per modificare le proposte degli Stati Uniti volte a porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che non hanno migliorato le prospettive di pace. Il principale collaboratore di Vladimir Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, ha dichiarato ai giornalisti che le modifiche proposte al piano di Washington potrebbero prolungare il conflitto. "Sono sicuro che le proposte che gli europei e gli ucraini hanno avanzato o stanno cercando di avanzare non migliorano di certo il documento e non aumentano la possibilità di raggiungere una pace a lungo termine", ha affermato Ushakov, aggiungendo di non aver visto le proposte esatte e che la sua critica "non è una previsione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'Kiev ed Europa non hanno migliorato le prospettive di pace' Leggi anche: Ucraina, il piano Trump: patto di non aggressione con Mosca ed Europa, garanzie per Kiev come quelle Nato | Zelensky chiede una "pace dignitosa" Leggi anche: Piano segreto Usa-Russia per la pace in Ucraina: territori a Mosca ed esercito di Kiev dimezzato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 dicembre. Mosca: presto ritorsione contro Ue per congelamento asset. Guerra Ucraina Russia, Mosca: “Nessuna ipotesi di un trilaterale con Kiev e Usa”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: “Nessuna ipotesi di un trilaterale con Kiev e Usa”. tg24.sky.it

Ucraina, Putin non molla sui territori: 'La palla a Kiev e all'Europa' - L'Unione europea "ha fallito la rapina" degli asseti russi perché si è resa conto che "per i rapinatori le conseguenze possono essere dure". ansa.it

Guerra Ucraina, maxi prestito Ue e Kiev evita il default: «Intoccabili gli asset» - che Ursula von der Leyen e Friedrich Merz avevano cercato ... ilmessaggero.it

K. ha fatto uscire il piano di pace per l'Ucraina e ha fregato tutti

UCRAINA | Si tratta anche oggi a Miami per tentare di trovare la pace. Mosca: "L'ipotesi di un trilaterale con Usa e Ucraina non è in considerazione". Kiev, neutralizzati nella notte 75 su 97 droni russi. #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Si tratta anche oggi a Miami per tentare di trovare la pace. Mosca: "L'ipotesi di un trilaterale con Usa e Ucraina non è in considerazione". Kiev, neutralizzati nella notte 75 su 97 droni russi. #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.