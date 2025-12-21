Ucraina Macron e il colloquio con Putin Mosca | Siamo disponibili

(Adnkronos) – In vista un colloquio fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. "Nei prossimi giorni" l'Eliseo renderà note le modalità. Il Presidente russo ha espresso la sua disponibilità al dialogo con la controparte francese, ponendo come condizione "una reciproca volontà politica", come ha spiegato il portavoce Dmitry Peskov dopo che Macron ne aveva parlato al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

