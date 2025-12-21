Ucraina Macron | dialogo con Putin solo in trasparenza Mosca invierà auguri a Trump

Eventuali colloqui tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin saranno condotti «in totale trasparenza» con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con i partner europei, con l’obiettivo di raggiungere una «pace solida e duratura» per il popolo ucraino. È quanto riferiscono fonti dell’ Eliseo. La posizione della Francia Secondo la presidenza francese,. 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron” e frena su trilaterale con Kiev e Washington Leggi anche: Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron”. Tajani: “In decreto ci saranno anche le armi” – La diretta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Macron vuole riaprire il dialogo con Putin dopo l'accordo da 90 miliardi per Kiev; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Macron vuole riaprire il dialogo con Putin (che parla solo con gli Usa); Ucraina, Peskov: «Putin pronto al dialogo con Macron». Kiev intercetta 75 droni russi. Ucraina, Peskov: «Putin pronto al dialogo con Macron». Kiev intercetta 75 droni russi - Il presidente russo Vladimir Putin è “pronto al dialogo” con il suo omologo francese Emmanuel Macron. ilsole24ore.com

Russia, svolta di Putin: "Pronto a dialogare con Macron". L'Eliseo risponde che è "gradito". Ma nessun incontro a tre con Kiev - L'Eliseo ritiene "gradito" che Vladimir Putin sia pronto a parlare con Emmanuel Macron e decidera' "nei prossimi giorni" i termini dell'incontro. affaritaliani.it

Macron punta al dialogo con Putin: apertura del Cremlino mentre prosegue la diplomazia USA sull’Ucraina - Macron apre al dialogo con Putin dopo il Consiglio europeo: tra sostegno UE all’Ucraina, diplomazia internazionale e l’obiettivo di una pace solida e duratura, Parigi valuta i prossimi passi. tag24.it

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-peskov-putin-pronto-dialogo-macron-kiev-intercetta-75-droni-russi-AIZEtHWrefresh_ce&nof #Putin #Macron #Ucraina - facebook.com facebook

"Siamo disponibili", Macron incontra Putin La 'svolta' nei colloqui per pace in Ucraina x.com

