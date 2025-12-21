ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo round di colloqui di pace. In vista di un possibile incontro tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, l’Eliseo ha annunciato che nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli della conversazione. Il Presidente russo ha confermato la sua disponibilità al dialogo, condizionata però a una reciproca volontà politica, come dichiarato dal portavoce Dmitry Peskov, dopo le osservazioni di Macron durante il vertice dell’Unione Europea di giovedì. Reazione positiva dell’Eliseo. L’Eliseo ha definito positivo il segnale di apertura di Mosca e confermato l’intenzione di valutare un eventuale incontro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ucraina: Macron annuncia colloquio con Putin, Mosca disponibile

Leggi anche: Ucraina, Macron e il colloquio con Putin. Mosca: “Siamo disponibili”

Leggi anche: Ucraina, Erdogan annuncia "colloquio con Putin per parlare della pace"; Trump: "Da Kiev nessuna gratitudine verso gli Usa"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meloni e il sabotaggio notturno sugli asset. Colloquio con Macron: i Parlamenti votano contro; Concluso dopo 5 ore il vertice tra Zelensky e Witkoff-Kushner a Berlino. Colloqui riprendono domani - Mosca: “In serata le forze antiaeree hanno abbattuto 56 droni ucraini”; Trump-Putin, quando l’ultimo colloquio? Cremlino ‘smentisce’ presidente Usa.

Guerra Ucraina, verso colloquio Putin Macron. Mosca: ipotesi trilaterale con Usa e Kiev non in considerazione. Cremlino: non in programma telefonata Putin-Trump - Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 75 su 97 droni lanciati dalla Russia in un attacco notturno iniziato ieri sera. ilmattino.it

Putin è pronto a dialogare con Macron, Mosca: «Nessuna ipotesi di un trilaterale con Usa e Ucraina» - L’ipotesi di un incontro a tre rappresentanti russi, statunitensi e ucraini "non è finora stata discussa seriamente", ha detto il consigliere ... editorialedomani.it