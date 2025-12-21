Ucraina costruttive trattative a Miami oggi si continua Cremlino | Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev
(Adnkronos) – L'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev definisce le trattative di Miami con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner per un piano di pace per l'Ucraina "costruttive". "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo", ha affermato. Il nuovo round di negoziati, iniziato ieri, proseguirà anche oggi, domenica 21 dicembre, ha aggiunto. . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 8 morti. Oggi a Miami nuovo round colloqui Usa-Russia.
