Ucraina costruttive trattative a Miami oggi si continua Cremlino | Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev

(Adnkronos) – L'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev definisce le trattative di Miami con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner per un piano di pace per l'Ucraina "costruttive". "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo", ha affermato. Il nuovo round di negoziati, iniziato ieri, proseguirà anche oggi, domenica 21 dicembre, ha aggiunto.

