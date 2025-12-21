Ucraina costruttive trattative a Miami oggi si continua Cremlino | Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev definisce le trattative di Miami con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner per un piano di pace per l'Ucraina "costruttive". "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo", ha affermato. Il nuovo round di negoziati, iniziato ieri, proseguirà anche oggi, domenica 21 dicembre, ha aggiunto. . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Miami, vertice a tre? Mosca spegne gli entusiasmi. «Non c’è in preparazione alcun incontro con Usa e Ucraina» – La diretta

Leggi anche: Ucraina, a Miami nuovi incontri tra Usa e Russia. Washington propone un formato a tre anche con Kiev

