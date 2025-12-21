Ucraina Calenda asfalta Conte | La tua linea è tradirla? Vergognati

"Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? Qual e' la tua linea? tradire l'Ucraina, mettere il veto come neanche Orban ha osato fare sul prestito per Kiev, portando l'Italia fuori dall'Europa e scodinzolare sul piano di capitolazione di Trump? Vergognati va". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando un post del presidente M5s, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Calenda asfalta Conte: "La tua linea è tradirla? Vergognati"

