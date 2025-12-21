Ucraina Calenda asfalta Conte | La tua linea è tradirla? Vergognati
"Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? Qual e' la tua linea? tradire l'Ucraina, mettere il veto come neanche Orban ha osato fare sul prestito per Kiev, portando l'Italia fuori dall'Europa e scodinzolare sul piano di capitolazione di Trump? Vergognati va". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando un post del presidente M5s, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina: Calenda a Conte, 'vergognati va'
Leggi anche: Calenda asfalta la sinistra: "Davanti alle fabbriche mai incontrato nessuno"
Ucraina, Calenda asfalta Conte: "La tua linea è tradirla? Vergognati" - "Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? iltempo.it
Ucraina: Calenda a Conte, 'vergognati va' - "Una domanda caro Conte: avresti lasciato l’Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? lagazzettadelmezzogiorno.it
Ucraina: Conte agita il campo largo, 'sull'Ucraina tratti solo Trump' - Con il presidente del M5S Giuseppe Conte che innesca la tensione tra i partiti di centrosinistra. ansa.it
Carlo Calenda. . Per quanto dia fastidio ai megafoni di Putin in Italia, l’Ucraina è una nazione sovrana. Da 4 anni resiste, tiene i russi lontani anche dai nostri confini e combatte perché non vuole perdere la propria libertà. - facebook.com facebook
“Presidente, ha mollato l’Ucraina”. “Al posto dei dati, fate storytelling”. Calenda e Renzi ribattono a Meloni x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.