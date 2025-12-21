"Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? Qual e' la tua linea? tradire l'Ucraina, mettere il veto come neanche Orban ha osato fare sul prestito per Kiev, portando l'Italia fuori dall'Europa e scodinzolare sul piano di capitolazione di Trump? Vergognati va". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando un post del presidente M5s, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Calenda asfalta Conte: "La tua linea è tradirla? Vergognati"

Leggi anche: Ucraina: Calenda a Conte, 'vergognati va'

Leggi anche: Calenda asfalta la sinistra: "Davanti alle fabbriche mai incontrato nessuno"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina, Calenda asfalta Conte: "La tua linea è tradirla? Vergognati" - "Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? iltempo.it