Ucraina | Calenda a Conte ' vergognati va'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? Qual è la tua linea tradire l'Ucraina, mettere il veto come neanche Orban ha osato fare sul prestito per Kiev, portando l'Italia fuori dall'Europa e scondinzolare sul piano di capitolazione di Trump? Vergognati va". Lo scrive Carlo Calenda sui social rilanciando un post di Giuseppe Conte.

