Uccide la fidanzata ferisce la madre della vittima e si lancia dalla finestra | morto sul colpo

Tragedia nel Salernitano. A Cava de' Tirreni un 40enne ha accoltellato una donna e poi si è lanciato dalla finestra dell'abitazione morendo sul colpo.La tragediaSecondo le prime ricostruzioni l'uomo ha colpito la compagna, sua coetanea, con un'arma da taglio. Subito dopo l'accoltellamento. 🔗 Leggi su Today.it
ABBANDONA LA FIDANZATA IN MONTAGNA A -20 GRADI, LEI MUORE ASSIDERATA: IL COMPAGNO È ACCUSATO DI OMICIDIO COLPOSO Thomas Plamberger è accusato di omicidio colposo. Dovrà chiarire tutti i particolari della tragedia: la c - facebook.com facebook
