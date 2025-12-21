Uccide a coltellate la compagna poi si toglie la vita lanciandosi dalla finestra | la tragedia a Salerno

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha ucciso a coltellate la compagna, anche lei 40enne, per poi gettarsi dalla finestra dell'abitazione. Stando a quanto riporta il Corriere, è ancora da chiarire se i due stavano ancora insieme oppure si erano lasciati. L'uomo è deceduto sul colpo a seguito della caduta, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo. L'omicidio-suicidio. La conferma è arrivata dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, ha tracciato la dinamica della tragedia.

