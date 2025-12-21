Prima si avventa contro una vetrata con 4 colpi secchi brandendo un machete. Poi si dirige verso le auto parcheggiate di fronte al locale. Pronto a distruggere anche quelle, ma scappa. Era stato respinto dal buttafuori di un locale notturno nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Ubriaco e barcollante, un ventenne nordafricano si è ripresentato all'ingresso pochi minuti più tardi, e impugnando la grossa lama, si è scagliato contro la vetrina del bar. Ma non si è fermato qui. E' entrato al "Fame House" dove era in corso l'inaugurazione con circa 200 persone, e ha spruzzato dello spray urticante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ubriaco si scaglia con un machete contro la vetrina di un locale

Leggi anche: Ubriaco, molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro la polizia: arrestato

Leggi anche: Ubriaco provoca un incidente e prova fuggire, poi si scaglia contro i carabinieri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ubriaco si scaglia a colpi di machete contro la vetrina, terrore all'inaugurazione di un locale / VIDEO; VIDEO | Spacca la porta con un machete e spruzza spray al peperoncino, decine di intossicati.

Ubriaco, molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro la polizia: arrestato - Invitato a mantenere la calma, un 52enne ubriaco improvvisamente si è scagliato contro la polizia intervenuta sul posto ... genovatoday.it

Ubriaco si scaglia contro i passanti. Caos in piazza Gramsci, bloccato e denunciato 29enne - L’autista di un bus ha avvertito la polizia locale che un giovane aggrediva le persone che passeggiavano. lanazione.it

Ubriaco, semina il panico. Si scaglia contro i passanti. Bloccato da un vigilante - L’uomo ha inseguito anche una donna con i figli, colpendo con violenza il vetro della loro auto. lanazione.it

Ubriaco si scaglia a colpi di machete contro la vetrina, terrore all'inaugurazione di un locale x.com

SCAGLIA UN PESANTE BLOCCO DI CEMENTO CONTRO LA SERRANDA DI UN NEGOZIO A SCHIAVONEA: FERMATO DAI CARABINIERI CORIGLIANO-ROSSANO – Un gesto improvviso e violento ha scosso la mattinata di oggi nella marina di Schiavonea - facebook.com facebook