Ubriaco alla guida denunciato un giovane agrigentino in Sardegna

Un 22enne originario della provincia agrigentina è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Donori, nel Cagliaritano, per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, muratore, è stato fermato nella notte durante un controllo stradale mentre si trovava alla guida di una Fiat Doblò.Sottoposto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ubriaco alla guida, denunciato un giovane agrigentino in Sardegna Leggi anche: Guida ubriaco con una balestra in auto: denunciato giovane Leggi anche: Terracina, 29enne ubriaco alla guida: denunciato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ubriaco alla guida si scontra con una moto e fugge lasciando due feriti; Ubriaco alla guida di un mezzo senza assicurazione e revisione, fermato dalla polizia locale a San Giovanni Teatino; Controlli dei carabinieri sulle strade: sorpreso ubriaco alla guida e con la patente sospesa; FERMATO ALLA GUIDA, ERA UBRIACO: RITIRO DELLA PATENTE E DENUNCIA PER UN 29ENNE. Terracina, 29enne ubriaco alla guida: denunciato - Terracina, 20 dicembre 2025 – Nella decorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, a conclusione dei necessari accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, ... ilfaroonline.it

Ubriaco alla guida e armato di balestra, 20enne denunciato - Ubriaco e armato di una balestra: un ragazzo di 20 anni di Forino, in provincia di Avellino, è stato fermato e denunciato dai carabinieri nel corso dei controlli sul territorio predisposti dal ... ansa.it

Ubriaco alla guida e con la patente scaduta da 12 anni - A Lavis gli agenti della Polizia locale Avisio si sono subito accorti che l'uomo al volante aveva alzato il gomito. rainews.it

Ubriaco alla guida, con cocaina addosso e carta d’identità manomessa: Ussana, due muratori nei guai x.com

Il ragazzo di Bojano è stato arrestato nell’ambito dei controlli, rafforzati in vista dei giorni di festa. Nei guai anche un automobilista che si era messo alla guida ubriaco - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.