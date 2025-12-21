Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni recenti: Tuttosport ha commentato la situazione di Yildiz e Zhegrova, mentre Spalletti ha analizzato l'andamento della Roma, sottolineando la costanza della sua squadra. Questi interventi offrono uno spunto di riflessione sulla situazione attuale del calcio italiano, evidenziando gli aspetti più rilevanti delle ultime dichiarazioni ufficiali. Tuttosport – “Yildiz in prigione, Zhegrova diventa liquido…Se dici questo ti

2025-12-21 00:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Le parole in conferenza stampa. Spalletti è poi intervenuto in conferenza stampa: " Al di là del risultato, la Roma è quella squadra che fa sempre uguale. Ti macina con questa continuità, frequenza ti altissimo livello, sa dove vuol andare, ti costringe a portare il blocco squadra basso e io non sono comodo quando la squadra è lì, sono ansioso. Conceicao e Yildiz hanno fatto fase difensiva, si dice che bisogna riempire la scatola della partita mettendoci tante cose. Loro sono troppo abituati a questo ritmo di partite qui, a questo livello di frequenza.

Tuttosport – "Yildiz in prigione, Zhegrova diventa liquido…Se dici questo ti mordo!"

