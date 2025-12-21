Tuttosport – Dybala via da Roma è Oriana che rompe le pa**e | allarme Argentina dalla famiglia

2025-12-21 13:12:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: La serata di Paulo Dybala allo Stadium da ex juventino è stata amara per la sconfitta della Roma contro la Juve, ma lui si è preso comunque gli applausi da tutto l’Allianz. Una serata passata quasi in sordina, che lascia più interrogativi che certezze sul futuro dell’argentino e ad alimentare le voci sul futuro ci ha pensato la suocera, la mamma di Oriana Sabatini, con le parole a una tv argentina. E proprio nelle ore che hanno preceduto Juve-Roma, queste dichiarazioni hanno riacceso i riflettori sulla sua situazione nella capitale, anche riguardo al rinnovo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

