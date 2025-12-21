Tutti in coda nelle strade i ferraresi passano oltre un giorno all’anno bloccati nel traffico

Sei un copywriter italiano. Scrivi un'introduzione chiara, sobria e grammaticalmente corretta senza enfasi e sensazionalismi, in massimo 80 parole. Comcludi la frase. Tutti in coda nelle strade, i ferraresi passano oltre un giorno all’anno bloccati nel traffico Oltre un’intera giornata passata in mezzo al traffico, nel chiuso del proprio veicolo, in mezzo allo smog.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.