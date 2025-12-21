Tuo fratello… Ballando con le stelle il papà di Andrea Delogu interviene dopo il trionfo

Andrea Delogu ha trionfato insieme a Nikita Perotti nell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, conquistando pubblico e giuria. La vittoria arriva dopo mesi segnati da un dolore enorme: meno di due mesi fa la conduttrice ha perso il fratello 18enne Evan in un incidente stradale. Un lutto devastante che aveva messo in dubbio la sua permanenza nel programma, ma anche la forza di tornare davanti alle telecamere. Subito dopo la vittoria, il padre Walter ha scritto un post commovente ricordando il figlio e celebrando il coraggio di Andrea. Dopo la perdita del fratello, la conduttrice si era chiusa nel silenzio, lasciando in sospeso il suo futuro televisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

