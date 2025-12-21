Tunnel Tav a Firenze | le talpe Marika e Iris lavoreranno alternandosi verso la nuova stazione
Lavoreranno alternandosi, le due "talpe" che scavano il sottoattraversamento ferroviario di Firenze. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana, attraverso un comunicato, precisando che la talpa “Marika”, impegnata nella realizzazione del sottoattraversamento ferroviario di Firenze ha raggiunto il camerone della futura Stazione Belfiore, mentre "Iris" è ferma sotto la Fortezza da Basso. Entrambe, da punti diversi, convergeranno verso la futura stazione sotterranea L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
