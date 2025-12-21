Gara valida per la prima giornata del gruppo C di Coppa d’Africa 2025. L’obiettivo della Tunisia è chiudere al primo posto, mentre per l’Uganda il sogno è centrare il passaggio agli ottavi di finale. Tunisia-Uganda si giocherà martedì 23 dicembre 2025 alle ore 21 presso l’Olympic Stadium di Rabat. TUNISIA-UGANDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Tunisia si presenta a questa manifestazione con la consapevolezza di poter fare molta strada. Lo dico lno anche gli ultimi risultati recenti, come la qualificazione raggiunta ai prossimi Mondiali, e il pareggio in amichevole con il Brasile. Mejbri, centrocampista del Burneley, e Saad, attaccante dell’Augsburg, sono le stelle della Nazionale di Trabelsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Tunisia-Uganda, prima giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

