Il 19 dicembre, l’agenzia stampa britannica Reuters ha pubblicato un report che ha fatto immediatamente il giro il mondo. Motivo? Secondo l’agenzia, che cita “sei fonti vicine all’intelligence statunitense”, l’intelligence statunitense sosterrebbe che il presidente russo Vladimir Putin “non ha abbandonato i suoi obiettivi di conquistare tutta l’Ucraina e di reclamare parti dell’Europa che appartenevano all’ex impero sovietico”. I media come buca delle lettere dei servizi. Tempi e modalità della pubblicazione di questa notizia, che ha avuto grande eco anche in Europa, destano perplessità. Innanzitutto perché la notizia è uscita mentre a Miami si svolgevano i colloqui tra Mosca e Washington, tra Kirill Dmitriev, Ceo Russian Direct Investment Fund (RDIF), il fondo sovrano russo, fedelissimo del presidente Vladimir Putin, e l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tulsi Gabbard attacca Reuters: “Notizia su Putin è propaganda per ostacolare la pace di Trump”

