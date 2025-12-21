Tuffo di Capodanno | sul Garda si prepara la sfida più frizzante dell’anno
La notizia è ufficiale: mercoledì 1° gennaio 2026 lo specchio d’acqua di Riva del Garda tornerà ad animarsi con il 28° Tuffo di Capodanno, uno degli appuntamenti più attesi e amati delle feste sul Garda trentino. Un rito collettivo, libero e gratuito, che ogni anno richiama residenti, turisti e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Riva del Garda si prepara al Tuffo di Capodanno 2026: il programma; Tuffo di Capodanno, Maderno si prepara alla ventesima edizione; Angela Girelli e Davide Bottarelli i migliori atleti 2025 del Gruppo Amici Podisti Bresciani; Natale entra nel vivo, Confesercenti: A Brescia spesa media attorno ai 300 euro.
Tuffo di Capodanno: sul Garda si prepara la sfida più frizzante dell’anno - Il 1° gennaio 2026 torna il tradizionale bagno nel lago: attesi centinaia di partecipanti per iniziare l’anno con coraggio e buon auspicio ... trentotoday.it
Tuffo di Capodanno, Maderno si prepara alla ventesima edizione - Ultime prove generali a Maderno in vista del Tuffo di Capodanno, giunto alla ventesima edizione, in programma alle 11 del primo gennaio. giornaledibrescia.it
