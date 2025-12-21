Tuffo di Capodanno | sul Garda si prepara la sfida più frizzante dell’anno

La notizia è ufficiale: mercoledì 1° gennaio 2026 lo specchio d’acqua di Riva del Garda tornerà ad animarsi con il 28° Tuffo di Capodanno, uno degli appuntamenti più attesi e amati delle feste sul Garda trentino. Un rito collettivo, libero e gratuito, che ogni anno richiama residenti, turisti e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

