Truffa sventata allo sportello della banca

I carabinieri della provincia stanno intensificando le attività di sensibilizzazione rivolte ai direttori delle filiali bancarie. L’obiettivo è prevenire truffe che coinvolgono richieste di bonifici istantanei di ingenti somme di denaro da parte dei clienti. Questa iniziativa si aggiunge alle campagne di tutela rivolte in particolare agli anziani, per rafforzare la sicurezza finanziaria di tutti i cittadini. È importante mantenere alta l’attenzione su queste situazioni.

Non solo la messa in guardia dalle truffe rivolta agli anziani: ora i carabinieri procedono a una capillare opera di sensibilizzazione nei confronti dei direttori delle filiali di banca della provincia, invitandoli a una particolare attenzione in caso di richieste di bonifici istantanei di ingenti somme di denaro da parte di correntisti. E l'efficacia di questa campagna non ha tardato a mostrarsi, consentendo infatti di sventare un tentativo di truffa ai danni di un settantenne valtellinese. Nei giorni scorsi questi era stato contattato da un sedicente operatore nexi, con la tecnica della richiesta di approvazione di un movimento di denaro dal proprio cc bancario.

