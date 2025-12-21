Neanche a ridosso del Natale la truffa del finto carabiniere si ferma. È accaduto ad Agrigento, in via Garibaldi, dove un’anziana ultraottantenne che vive da sola è stata contattata telefonicamente da un uomo che le ha raccontato di un presunto incidente stradale provocato dal nipote. Per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Truffa del finto carabiniere: anziana presa di mira, ma la vicina interviene e fa saltare il piano

Leggi anche: Casalnuovo, truffa del finto carabiniere: anziana fa arrestare 21enne dopo consegna gioielli

Leggi anche: Finto carabiniere truffa anziana ma gli agenti lo arrestano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Truffa del finto carabiniere, smantellata banda di 21 persone: a capo una 96enne. Bottino da 2,5 milioni; Truffa anziano a Roma, smascherato finge chiamata e chiede aiuto: Mi hanno sequestrato; Furti agli anziani con la truffa del finto carabiniere: 21 arresti a Milano, giro da 2,5 milioni di euro; La chiamata del carabiniere, il finto incidente e le truffe a gogò: 17 arresti, coinvolta banda palermitana.

TRUFFA Anziano truffato lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere: arrestato un 30enne - L'89enne, in preda al panico, ha raccolto 21mila euro in un sacchetto di plastica e li ha lanciati dalla finestra. statoquotidiano.it