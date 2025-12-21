Truffa del finto carabiniere | anziana presa di mira ma la vicina interviene e fa saltare il piano
Neanche a ridosso del Natale la truffa del finto carabiniere si ferma. È accaduto ad Agrigento, in via Garibaldi, dove un’anziana ultraottantenne che vive da sola è stata contattata telefonicamente da un uomo che le ha raccontato di un presunto incidente stradale provocato dal nipote. Per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
