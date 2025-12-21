Trovato nel canale Cavour il corpo del 16enne Dario Cipullo | era scomparso nel Novarese
Il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. La scomparsa Il giovane era stato visto per l’ultima volta intorno all’una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino. Da quel momento il suo telefono è risultato spento. Il ritrovamento e le indagini Il corpo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
