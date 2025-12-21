Trovato morto 16ennedopo festa venerdì

14.11 E' stato trovato morto il 16enne di Novara che nella notte di venerdì non era rincasato dopo essere stato a una festa, tra amici, in un'abitazione. Il corpo è stato trovato nel Canale Cavour, nella frazione di Agognate. Secondo le testimonianze raccolte, Dario sarebbe stato riaccompagnato a casa intorno all'una dopo la festa, dove probabilmente aveva bevuto troppo. Il ragazzo sarebbe sceso dall'auto a un centinaio di metri dalla sua abitazione in un punto che dista diversi chilometri dal luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Femminicidio Paupisi, trovato Salvatore Ocone: morto il figlio, grave la ragazza 16enne

Leggi anche: Femminicidio Paupisi, trovato Salvatore Ocone: morto il figlio 16enne, grave la ragazza 17enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viaggio Nell'Estremo Culto Americano Della Perdita Di Peso

+++ TRAGEDIA A TRAPANI +++ Uomo trovato morto al Palazzetto dello Sport: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI https://qds.it/tragedia-a-trapani-uomo-trovato-morto-in-un-lago-di-sangue-dentro-palazzetto/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook

L'attentatore della Brown è stato trovato morto. Si chiude la caccia all'uomo tra falle e polemiche. Claudio Neves Valente, ex studente senza precedenti, ha ucciso due persone e ne ha ferite nove prima di fuggire. Di Marco Arvati x.com