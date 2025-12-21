Trovato morto 16ennedopo festa venerdì

14.11 E' stato trovato morto il 16enne di Novara che nella notte di venerdì non era rincasato dopo essere stato a una festa, tra amici, in un'abitazione. Il corpo è stato trovato nel Canale Cavour, nella frazione di Agognate. Secondo le testimonianze raccolte, Dario sarebbe stato riaccompagnato a casa intorno all'una dopo la festa, dove probabilmente aveva bevuto troppo. Il ragazzo sarebbe sceso dall'auto a un centinaio di metri dalla sua abitazione in un punto che dista diversi chilometri dal luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

