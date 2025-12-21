Trovati morti in casa l'ipotesi omicidio-suicidio | chi erano Roberto Bianchi e Graziella Botta

Si chiamavano Roberto Bianchi e Graziella Botta, i due anziani trovati morti in casa nel Comasco. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

