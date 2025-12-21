Trovate 1,3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato 1,3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali. La Polizia ha inoltre denunciato un uomo di 31 anni, residente a Cologno Monzese, per commercio abusivo e detenzione non autorizzata di materiale esplodente. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e legalità nel settore. Trovate 1,3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali.

La Polizia ha denunciato in stato di libertà un 31enne originario di Pavia ma residente a Cologno Monzese per commercio abusivo e detenzione incauta di materiale esplodente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti anche in materia di stupefacenti e provvedimenti come il Daspo, è al centro di un maxi-sequestro di fuochi d'artificio. L'attività della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza di Como si è intensificata con l'avvicinarsi delle festività. Scandagliando interazioni sospette sui social media, gli agenti hanno individuato nel 31enne il probabile detentore di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, sia legale che illegale.

