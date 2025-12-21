Troppo alcool e una rissa | nottata movimentata in discoteca

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nottata movimentata nelle discoteche della provincia di Sondrio, con un doppio intervento di forze dell'ordini e sanitari di Areu.A PiatedaLa prima chiamata è arrivata attorno alle 2,30 da Piateda, dove un ragazzo ha decisamente esagerato con il consumo di alcolici e si è sentito male. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

troppo alcool e una rissa nottata movimentata in discoteca

© Sondriotoday.it - Troppo alcool e una rissa: nottata movimentata in discoteca

Leggi anche: Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni

Leggi anche: Saxa Rubra, rissa fuori da una discoteca. In sei finiscono all'ospedale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Risse, nottata “calda” in centro. Sedata una lite ne scoppia un’altra: "Troppo alcol, noi abbiamo paura" - L’altra sera una discussione ha rischiato di degenerare in una rissa tra gruppi di giovani. ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.